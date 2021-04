Aktien Frankfurt Ausblick: Dax gönnt sich Atempause

Nach der Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt mit zwischenzeitlich neuen Höchstständen dürften die Anleger am Dienstag zur Eröffnung erst einmal durchatmen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte etwa eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels ein leichtes Plus von 0,18 Prozent auf 15 396 Punkte. Am Vortag war der Dax im frühen Handel erstmals über die Marke von 15 500 Punkten gestiegen, am Ende des Tages hatte er aber etwas tiefer geschlossen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen rund 0,2 Prozent tiefer erwartet.