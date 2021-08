Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hält sich in Nähe des Rekordhochs

In Asien bietet sich mit Gewinnen in Japan und Verlusten an Chinas Börsen nach Wirtschaftsdaten am Morgen kein einheitliches Bild. "Die Konjunktur-Sorgen in China werden grösser", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Vor allem der drastische Absturz des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor sei eine herbe Enttäuschung.

Auch mit Blick auf den Dax spricht Altmann von zunehmender "Tristesse", nachdem tags zuvor so wenige Aktien gehandelt worden seien, wie noch nie in diesem Jahr. Derweil hatten im US-Handel der S&P 500 und die Indizes der Tech-Börse Nasdaq die Rekordjagd fortgesetzt, der Dow Jones Industrial war indes zurückgeblieben.

Bei den Einzeltiteln im Dax legten Infineon auf Tradegate um knapp ein Prozent zu, gestützt von einer Kaufempfehlung des Brokers Stifel. Daneben rückten unter den Nebenwerten die Papiere der Adler Group um rund drei Prozent vor. Die Immobiliengruppe hat die Geschäftsziele für das laufende Jahr erhöht./bek/stk

(AWP)