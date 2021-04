Aktien Frankfurt Ausblick: Dax leicht im Plus - Konjunkturdaten im Blick

Nach einem ruhigen Wochenauftakt mit leichten Verlusten werden am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zunächst keine grossen Sprünge erwartet. Gerechnet wird aber mit einem leicht positiven Handelsstart: So signalisierte knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent auf 15 236 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,13 Prozent höher erwartet.