Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit moderater Erholung erwartet

Nach den klaren Vortagesverlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt das zweite Börsenhalbjahr mit einer Erholung einleiten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,46 Prozent auf 15 603 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone deutet sich am Donnerstag ein Anstieg um rund 0,4 Prozent an.