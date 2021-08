Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet - Warten auf US-Jobdaten

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Xetra-Beginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 761 Punkte. Bislang hat der Dax in dieser Woche 1,3 Prozent gewonnen. Der EuroStoxx 50 wird am Freitag zur Eröffnung praktisch unverändert erwartet.

Die Börsen hielten sich zuletzt auf hohem Niveau: Der Dax näherte sich am Vortag bis auf rund 60 Punkte seinem Rekord von 15 810 Punkten und in den USA führte ein starker Schlussspurt zumindest den Nasdaq 100 zu einer weiteren Bestmarke. In Asien jedoch war das Bild gemischt mit schwächerer Tendenz etwa in Shanghai aber moderaten Gewinnen in Tokio.

Der Kunststoffkonzern Covestro will das Wachstumstempo in den kommenden Monaten hoch halten. Das bereits im Juli angehobene Jahresziel eines operativen Gewinns (Ebitda) von 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro wurde bestätigt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien um 0,7 Prozent.

Die Aktien der Allianz könnten eine bislang düstere Handelswoche noch mildern. Ein verbesserter Ausblick auf das laufende Jahr und angekündigte Aktienrückkäufe liessen die Anleger wieder zugreifen: Auf Tradegate rückte der Kurs um 2,0 Prozent vor. Am Montag hatte ein Kursrutsch wegen einer Warnung vor möglichen Belastungen im US-Vermögensverwaltungsgeschäft die Aktien noch auf ein Tief seit Anfang Februar gedrückt, von dem sie sich nun erholen.

Die Geschäfte für Deutschlands grössten Immobilienkonzern Vonovia laufen dank Auslandszukäufen und höherer Mieteinnahmen besser als erwartet. Deshalb erhöhte Vonovia sein Ergebnisziel (FFO) für das laufende Jahr. Im ersten Halbjahr legte der FFO um 13 Prozent zu. Die Miete erhöhte sich im Schnitt um 3,7 Prozent. Die Vonovia-Papiere rückten auf Tradegate um 0,8 Prozent vor.

Der Kochboxenversender Hellofresh erhöhte nach einem starken zweiten Quartal sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Da der Dax-Kandidat mehr Geld in weiteres Wachstum investieren will, senkte er das Ziel für die operative Marge. Das kam an der Börse zunächst schlecht an. Die Aktie, die zu den Corona-Gewinnern gehört, sackte auf Tradegate um 6,0 Prozent ab./edh/mis

(AWP)