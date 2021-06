Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas unter Vorwochenrekord

Im bisherigen Jahresverlauf hat der Dax aber inzwischen gut 14 Prozent zulegen können. Er mache im internationalen Vergleich derzeit die beste Figur, kommentierte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag 0,1 Prozent schwächer erwartet.

Die US-Börsen waren vor dem Wochenende in Gang gekommen, nachdem der durchwachsene Arbeitsmarktbericht zumindest die Zinssorgen nicht verstärkt hatte. "Solange Wirtschaftsdaten - so wie der Arbeitsmarktbericht vom Freitag - maximal mittelmässig ausfallen, hat an der Börse keiner Angst vor einem massiven Zinsanstieg", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Auch Äusserungen von US-Finanzministerin Janet Yellen, die Zinsen sollten leicht steigen, hinterliessen keinen Schrecken mehr, so Altmann.

Synlab legten vorbörslich auf Tradegate um 1,4 Prozent zum Xetra-Schluss zu. Erstmals gaben nun Analysten Einschätzungen zu den Aktien des Labordienstleisters ab. Einige sprachen Kaufempfehlungen aus./ajx/men

(AWP)