Aktien Frankfurt Ausblick: Leichter Anstieg im Dax auf 15 600 Punkte

Am Freitag zeichnet sich im Dax mit leichten Gewinnen eine Rückkehr an die Marke von 15 600 Punkten ab. Dies signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex etwa eine Stunde vor dem Start mit dem Plus von 0,18 Prozent auf 15 600 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,1 Prozent höher erwartet.