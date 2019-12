Aktien Frankfurt Ausblick: Letzter Handelstag im Jahr dürfte verhalten beginnen

Am deutschen Aktienmarkt dürfte der Dax am Montag mit leichten Verlusten in seinen verkürzten letzten Handelstag des Jahres 2019 starten. Gut eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,29 Prozent auf 13 298 Punkte. Der Handel endet in Frankfurt dann bereits um 14 Uhr. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Für den EuroStoxx 50 zeichneten sich am Montag ebenfalls leichte Verluste ab