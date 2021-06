Aktien Frankfurt Ausblick: Schwäche setzt sich fort

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Montag nochmals klare Verluste ab. Gemessen am X-Dax wird der Dax knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,9 Prozent tiefer bei 15 310 Punkten erwartet. Damit dürfte der Kursrutsch vom vergangenen Freitag, als der grosse Verfall an den Terminbörsen seine Spuren hinterliess, in der neuen Woche zunächst weiter gehen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit mehr als einem Prozent im Minus gesehen.