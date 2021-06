Aktien Frankfurt Ausblick: Schwerfälliger Handelsauftakt erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zur Eröffnung nur schwer in Schwung kommen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,10 Prozent auf 15 674 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone deutet sich zur Wochenmitte ebenfalls ein Rückgang um rund 0,1 Prozent an.