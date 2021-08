Aktien Frankfurt Ausblick: Weiterhin kaum Bewegung - Warten auf Fed-Protokoll

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger zur Wochenmitte erst einmal in Wartestellung verharren. Nach zwei Handelstagen mit leichten Verlusten signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax am Mittwochmorgen ein moderates Plus von 0,14 Prozent auf 15 945 Punkte.