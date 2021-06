Aktien Frankfurt Ausblick: Wieder ein träger Start erwartet

Auch am Mittwoch dürften sich die Dax-Anleger zunächst erneut nicht zu weit nach vorne wagen. Der Leitindex wird 0,12 Prozent höher erwartet auf 15 660 Punkten, wie der X-Dax als Indikator knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte. Tags zuvor war der Dax fast wieder an seinen Rekord vom Montag bei 15 732 Punkten heran gelaufen, dann jedoch wieder unter 15 700 Punkte gerutscht. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich zur Wochenmitte ebenfalls eine Eröffnung von plus 0,1 Prozent ab.