Aktien Frankfurt Ausblick: Zögerlich nach Vortagesrekord

Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst auf Schlagdistanz zu seinem am Vortag erreichten Rekord bleiben. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Leitindex nur ein kleines Plus von 0,04 Prozent auf 15 574 Punkte. Beim Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 zeichnet sich ein stabiler Start ab.