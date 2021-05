Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax auf hohem Niveau im Plus

Der Dax hat sich am Freitag auf seinem wieder erhöhten Niveau zunächst behauptet. In der ersten Stunde nach dem Xetra-Start gewann er 0,22 Prozent auf 15 403,46 Punkte. Für eine positive Wochenbilanz fehlen ihm nur wenige Punkte. Der MDax notierte am Freitag mit plus 0,02 Prozent kaum verändert auf 32 350,78 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent.