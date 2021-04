Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt lethargisch

Die Begeisterung der Anleger über die weiter lockere US-Geldpolitik hat sich am Donnerstag in Grenzen gehalten. Eine Überraschung war der Zinsentscheid der amerikanischen Währungshüter am deutschen Aktienmarkt nicht - am Vorabend hatte er bereits die Wall Street kalt gelassen. Zudem fiel die Flut von Geschäftszahlen hiesiger Unternehmen durchwachsen aus.