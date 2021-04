Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax freundlich vor Fed und Berichtssaison

Nach der letztlich schwachen Vorwoche ist der Dax am Montag solide in den Handel gestartet. Der Leitindex legte im frühen Handel moderat um 0,19 Prozent auf 15 289,40 Punkte zu. Das Hin und Her der vergangenen Wochen im Bereich zwischen 15 000 Punkten und dem Rekord von knapp über 15 500 Zählern ging damit in die nächste Runde.