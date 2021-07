Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Beschlüssen der Fed kaum verändert

Nach zwei schwächeren Tagen hat sich im Dax am Mittwoch im frühen Handel wenig getan. Der Leitindex notierte mit plus 0,05 Prozent auf 15 526,43 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Werte legte um 0,31 Prozent auf 35 037,97 Punkte zu. Auch der EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent. Im Fokus stehen Quartalszahlen von Unternehmen sowie am Abend die US-Notenbank (Fed) mit ihren geldpolitischen Beschlüssen.