Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum Bewegung nach gutem Wochenbeginn

Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem guten Wochenauftakt am Dienstag zunächst kaum in Tritt gekommen. Im frühen Handel fiel der deutsche Leitindex Dax etwas zurück und verlor moderate 0,10 Prozent auf 15 915,62 Punkte. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsenwerte konnte dagegen mit einem kleinen Plus von 0,08 Prozent auf 36 245,49 Zähler an seine Vortagesgewinne anknüpfen. In Europa ging es leicht abwärts, der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab 0,07 Prozent auf 4243,30 Punkte nach.