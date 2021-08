Aktien Frankfurt Eröffnung: Kraft reicht nicht aus für Rekordhoch

Dem Dax fehlt auch am Dienstag bislang der Schwung, um sein Rekordhoch zu überwinden. In der ersten Stunde nach dem Xetra-Start notierte der Leitindex mit plus 0,23 Prozent auf 15 781,26 Punkten. Er blieb damit zumindest in Reichweite seiner Bestmarke von 15 810 Punkten.