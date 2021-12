Aktien Frankfurt Eröffnung: Omikron-Angst lässt etwas nach - Dax höher

Nach zwei schwachen Wochen mit kräftigen Kursschwankungen haben neue Nachrichten zur Corona-Variante Omikron am Montag nun wieder für etwas mehr Zuversicht am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax stand im frühen Handel 0,85 Prozent höher auf 15 298,26 Punkten. Seit dem Auftauchen von Omikron bewegt er sich in einer Spanne zwischen rund 15 000 und 15 500 Punkten.