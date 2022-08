Das erste Halbjahr sei für den Fonds im Zeichen des Aufbaus eines Immobilienportfolios gestanden, hiess es weiter. Dazu hatte die Fondsleitung Kapital in Höhe von rund 40 Millionen Franken aufgenommen. Inzwischen gehören fünf Liegenschaften zum Portfolio des Fonds. Für das zweite Halbjahr peilt das Management den weiteren Aufbau des Fonds an. Dazu würden derzeit verschiedene Investitionsobjekte in der Innerschweiz und im Tessin geprüft.

mk/tv/kw

(AWP)