AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Gemässigte Töne von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran sorgen am Donnerstag wieder für Entspannung an den Finanzmärkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,83 Prozent höher auf 13 431 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit dem Rekordhoch von Anfang 2018 bei knapp 13 600 Zählern. Allerdings war der Dax zuletzt bereits mehrfach am Bereich um die 13 425 Punkte nach unten abgeprallt. Trotz eines iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak scheint die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten zunächst gebannt. Trump kündigte am Mittwoch zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. Auch der Iran kündigte zunächst keine neuen Angriffe an.

USA: - GEWINNE - Eher moderate Töne von US-Präsident Donald Trump nach dem Vergeltungsschlag des Iran haben am Mittwoch den Kursen am US-Aktienmarkt neuen Auftrieb gegeben. Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 drangen im Verlauf in bisher nicht erreichte Höhen vor. Sie schlossen mit plus 0,49 Prozent auf 3253,05 Punkte beziehungsweise im Fall des Nasdaq mit plus 0,75 Prozent auf 8912,37 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,56 Prozent hoch auf 28 745,09 Punkte. Bis zu seiner Bestmarke fehlten ihm zeitweise weniger als sieben Zähler. In der letzten halben Stunde vor Sitzungsende ging den Indizes die Luft etwas aus.

ASIEN: - GEWINNE - Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen Asiens am Donnerstag angetrieben. So scheint zumindest die unmittelbare Gefahr eines Krieges im Nahen Osten trotz eines iranischen Vergeltungsangriffes auf US-Militärbasen im Irak als Reaktion auf die gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani gebannt. Denn: US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt, aber keine weiteren Militärschläge. Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum Handelsschluss um 2,3 Prozent auf 23 739,87 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong legten jeweils um mehr als ein Prozent zu.

DAX 13 320,18 0,71% XDAX 13 368,71 1,31% EuroSTOXX 50 3772,56 0,35% Stoxx50 3424,13 0,15% DJIA 28 745,09 0,56% S&P 500 3253,05 0,49% NASDAQ 100 8912,37 0,75%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,28 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1118 0,05% USD/Yen 109,30 0,24% Euro/Yen 121,53 0,30%

ROHÖL:

Brent 65,84 +0,40 USD WTI 60,02 +0,41 USD

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr:

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigt baldige Treffen mit Maut-Betreibern an, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- DGB-Chef Reiner Hoffmann mahnt vor SPD-Klausur stärkeren Einsatz für soziales Europa an, HB

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant im Frühjahr Spitzentreffen zur Bahn, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Grünen-Vorstoss heizt Debatte über Minijobs an. Unionsfraktionschef Hermann Gröhe (CDU): "Eine Abschaffung der Minijobs wäre das völlig falsche Signal", HB

- Tui-Geschäftsführer Oliver Lackmann: Tui stationiert wie angekündigt Langstreckenjets in Düsseldorf, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- HUK-Coburg hat führende Position in der deutschen Autoversicherung ausgebaut, Gespräch mit Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann, BöZ

- Gesundheitsfonds sollen Überleben sichern, Gespräch mit Apo-Asset-Management-Geschäftsführern Claus Sendelbach und Heiko Opfer, BöZ

- FDP fordert Bundestagszustimmung für Staatshilfe bei Thomas-Cook-Urlaubern, HB

bis 21.00 Uhr:

- Deutsche Bank verliert Auftrag: Unicredit will Zahlungsverkehr konzernweit bündeln und dabei mit Equens-Worldline zusammenarbeiten, HB

- Infineon-Chef gibt sich mit Blick auf noch nicht genehmigte Cypress-Übernahme gelassen: "Ende 2019 wäre schon fast unerwartet schnell gewesen", Gespräch mit Reinhard Ploss, FAZ

- Grubhub untersucht strategische Optionen inklusive Verkauf, WSJ

- Lufthansa-Chef beklagt geringes Interesse an Klima-Kompensation bei Flugreisen, Gespräch mit Carsten Spohr, Welt

- DIW-Chef warnt im Iran-Konflikt vor Folgen für Verbraucher in Deutschland, Gespräch mit Marcel Fratzscher, Bild

- NRW-Ministerpräsident fordert Unternehmenssteuerreform nach französischem Vorbild, Gespräch mit Armin Laschet (CDU), Welt

- Bundesregierung könnte Gesetz für den Kohleausstieg im Januar beschliessen, FAZ

- Bundes-Justiz- und Verbraucherschutzministerin unterstützt den Kampf von Verbraucherschützer gegen sogenannte ?Mogelpackungen? im Einzelhandel, Gespräch mit Christine Lambrecht (SPD), Bild

Lieferengpässe bei Medikamenten: Grüne wollen Frühwarnsystem und Kostenübernahme der Kassen, Bild

