----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - NEUER REKORD IN REICHWEITE - Hohe Kursgewinne in China dürften zum Beginn der neuen Börsenwoche auch die deutschen Aktien weiter anschieben. Dem Dax winkt ein weiteres historisches Hoch: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,33 Prozent höher auf 13 793 Punkte - das wären rund fünf Punkte über dem bisherigen Höchststand vom Freitag. An der Wall Street wird derweil an diesem Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. "Das Coronavirus könnte die Konjunkturdaten im ersten Quartal belasten, aber wir bleiben sehr optimistisch mit Blick auf die weltweite Konjunktur", schrieb Stratege Mislav Matejka von JPMorgan in einem Marktkommentar. Er begründete seinen Optimismus vor allem mit dem Wachstum in den USA vor der Präsidentschaftswahl im November.

USA: - ÜBERWIEGEND MODERATE GEWINNE - Die Coronavirus-Epidemie hat die Anleger an der Wall Street auch am Freitag nicht beunruhigt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen überwiegend moderat im Plus und bewegten sich damit weiter in der Nähe ihrer Höchststände. Händler zufolge hoffen die Anleger weiterhin, dass die Mediziner und die verantwortlichen Behörden die Krise in den Griff bekommen können. Ein Ende der Covid-19-Epidemie ist aber weiter nicht absehbar. Die Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in China stiegen mit einer neuen Zählweise der Infektionen am Freitag wieder stark.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Tendenz in die neue Woche gestartet. Das Coronavirus sorgt weiter für latente Unsicherheit. In Tokio sank Japans Nikkei 225 zum Handelsschluss am Montag um 0,7 Prozent. Laut neuesten Daten trifft die Steuererhöhung Japans Wirtschaft härter als gedacht. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse legte hingegen zuletzt um 1,70 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,62 Prozent.

DAX 13.744,21 -0,01% XDAX 13.754,07 0,15% EuroSTOXX 50 3.840,97 -0,15% Stoxx50 3.506,27 -0,32% DJIA 29.398,08 -0,09% S&P 500 3.380,16 0,18% NASDAQ 100 9.623,58 0,29%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,27 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0841 0,03% USD/Yen 109,84 0,05% Euro/Yen 119,08 0,08%

ROHÖL:

Brent 57,29 -0,03 USD WTI 52,13 +0,08 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Facebook: Externe Prüfung von Inhalte-Entscheidungen kommt, Gastbeitrag von Gründer und Chef Mark Zuckerberg, FT

- Ermittler legen Audi-Managern im Dieselskandal Schaden von bis zu 3,3 Milliarden Euro zur Last, HB

- Tesla-Werk: DIW-Chef Marcel Fratzscher kritisiert zu hohe Hürden für Investitionsprojekte, HB

- Finanzinvestor KKR will in Deutschland kräftig investieren, Interview mit KKR-Manager Scott Nuttall, HB

- DIHK-Umfrage: Jeder zweite Autozulieferer streicht Stellen, FAZ

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will langfristig Pflegebedürftige finanziell entlasten, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Unionsfraktionsvizechefin Katja Leikert: Fouls an Kramp-Karrenbauer dürfen sich nicht wiederholen, Rheinische Post

- Agrarverband DLG fordert Nachhaltigkeitskennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen, Interview mit DLG-Präsident Hubertus Paetow, Neue Osnabrücker Zeitung

- EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic: Europa muss sich auf Klimawandel-Folgen vorbereiten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München TUM, hält die deutsche Mentalität manchmal für zu zögerlich und will das auch an seiner Hochschule ändern, FAZ

bis 5.00 Uhr

- Investoren formen Branchenriesen für Fleischersatzprodukte, Welt

bis 1.00 Uhr

- Die Parteiführung der Grünen erhöht im Cum-Ex-Steuerfall um die Warburg Bank eine Woche vor der Hamburg-Wahl den Druck auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD), Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Janez Lenar?i?, EU-Kommissar für Krisenmanagement warnt vor Folgen des Klimawandels in Europa, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Globale Dividendenzahlungen steigen 2020 auf neuen Rekord, Welt

bis 0.00 Uhr

- Saudischer Aussenminister fordert von EU Druck auf Iran für neuen Atomdeal, Welt

bis 20.30 Uhr

- Alstom erreicht vorläufige Einigung über Kauf der Bombardier-Zugsparte, Transaktion könnte Montag angekündigt werden, WSJ

- BDI warnt EU vor Überregulierung Künstlicher Intelligenz, HB

- Verbraucherzentrale wirft Volkswagen neuen Betrug vor, HB

- Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, sieht im Coronavirus keinen Grund für ein Konjunkturprogramm, HB

- "Wir setzen auf Deutschland", Interview mit Scott Nuttall und Deutschland-Chef Christian Ollig vom Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts, HB

- "Europa ist nicht das Zentrum der Welt", Interview mit Terry Smith, Fondsmanager des grössten britischen Aktienfonds, HB

- Unions-Abgeordnete fordern marktneutrale EZB, HB

- Daimler-Vorstand Martin Daum fordert Staatshilfen für CO2-neutralen Gütertransport auf der Strasse, HB

/jha/

(AWP)