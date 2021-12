----------

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte der Dax am Donnerstag stabiler starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 15 715 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax der fulminanten Erholung zu Wochenbeginn etwas Tribut gezollt. An der 21-Tage-Durchschnitslinie, die den kurzfristigen Trend abbildet, kam er nicht weiter. Gerade Technologiewerte konnten wie in Asien wieder anziehen, nachdem die Nasdaq-Indizes am Vorabend ihre Erholung zurück Richtung Rekordhochs fortsetzen konnten. Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda hält den Markt weiter für ausreichend gegen Risiken "geboostert". Aber auch die Schwankungen dürften stark bleiben.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Nach der Erholungsrally der vergangenen beiden Tage haben die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte wieder mehr Vorsicht walten lassen. Die grossen Aktienindizes bewegten sich am Mittwoch nahe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Immerhin schaffte es der Leitindex Dow Jones Industrial in den letzten Handelsminuten noch ins Plus, das am Ende 0,10 Prozent auf 35 754,75 Punkte betrug. An den beiden Vortagen war der Dow um mehr als drei Prozent gestiegen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt 1,9 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen schloss rund ein halbes Prozent im Minus

DAX 15687,09 -0,80% XDAX 15721,54 -0,74% EuroSTOXX 50 4233,09 -1,01% Stoxx50 3726,78 -0,59% DJIA 35754,75 0,10% S&P 500 4701,21 0,31% NASDAQ 100 16394,34 0,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,65 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1329 -0,18% USD/Yen 113,62 -0,04% Euro/Yen 128,72 -0,22%

ROHÖL:

Brent 76,33 +0,51 USD WTI 72,96 +0,60 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Brauchen drei Impfungen für Schutz gegen Omikron, ZDF-Heute Journal

- Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Philologenverbands: Lehrer vorrangig boostern - Mehr PCR-Pooltests, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Impfpflicht: Kommunen fordern Kontrolle über Impfregister/Landkreise: Brauchen Regeln für Bussgelder, WiWo

- Analysehaus Bernstein erwartet bei neuem Fünfjahresplan von Volkswagen Erhöhung der Investitionen auf 160 Milliarden Euro, HB

bis 5.00 Uhr:

- Deutschlands Entscheider erwarten mehrheitlich keinen Aufbruch und schlechteres Coronamanagement von der neuen Bundesregierung, Wiwo

- Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, droht der Ampel-Koalition mit Widerstand gegen deren Rentenpläne und fordert 150 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänger, Interview, Bild

- Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (Grüne) kritisiert die Äusserung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass die Umstellung der Energieerzeugung auf mehr Klimafreundlichkeit "nicht ohne Zumutungen" abgehen werde, Interview, Bild

- Grüne wollen treibende Kraft für Reformen im Ampel-Bündnis sein, Interview mit Vorsitz-Kandidat Omid Nouripour, Rheinische Post

- Thüringens Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) erwartet "keine grundlegenden Beschlüsse" der Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona/Plädiert für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland, Interview, Rheinische Post und General-Anzeiger

- Städtetagspräsident Markus Lewe hat zusätzliche Finanzmittel von der neuen Bundesregierung für die Kommunen in jährlich zweistelliger Milliardenhöhe allein für den Klimaschutz gefordert, Interview, Rheinische Post

- Der Aerosolforscher Gerhard Scheuch hält Fussballspiele, Weihnachtsmärkte oder Karnevalsumzüge im Freien für infektiologisch unbedenklich, Interview, Rheinische Post

- Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Haushaltsexperte Otto Fricke mahnt die neue Bundesregierung, rasch aktuelle Themen anzugehen, Interview, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) will mit Musterfeststellungsklagen gegen Gebührenerhöhungen der Sparkasse Köln-Bonn und der Berliner Sparkasse vorgehen, Interview mit vzbv-Vorstand Klaus Müller, Kölner Stadt-Anzeiger

- Die Vorstandschefin des Gewerbeimmobilienkonzerns DIC Asset, Sonja Wärntges, vermisst klare Standards für Nachhaltigkeit: "Ein konsistentes Gesamtkonzept fehlt", Interview, BöZ

- Kurz vor Beginn des Jahres, in dem das Medizintechnikunternehmen Ottobock

seine Börsenreife erreichen will, trübt sich die Geschäftsentwicklung ein: "Wir sehen aktuell wieder dunklere Corona-Wolken in verschiedenen Ländern, einige unserer Märkte laufen wieder etwas langsamer als zwischenzeitlich erwartet", sagt die neue Finanzchefin Kathrin Dahnke im Interview, BöZ

- Französisches Firmenkunden-Fintech Qonto erreicht die grosse Masse der Selbständigen und KMUs, Interview mit Deutschland-Chef Torben Rabe, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis über neue Sanktionsinstrumente bei wirtschaftlichen Erpressungsversuchen anderer Staaten: "Wir erwarten eine abschreckende Wirkung", Interview, HB

- Funkturmanbieter Vantage Towers verliert Deutschlandchef, HB

- Apothekerverband warnt vor Engpass bei Kinder-Impfstoff von Biontech, Rheinische Post

- Im Ukraine-Konflikt hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen gepocht und mit Blick auf eine mögliche Invasion Russlands mit Konsequenzen gedroht, Interview, Fernsehsender Welt

- Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat SPD-Chef Olaf Scholz zu seiner Wahl zum Kanzler gratuliert. Zugleich kündigte er einen harten Oppositionskurs nach Einhaltung einer Schonfrist an, Interview, Focus

- Das auf patentfreie Arzneimittel spezialisierte Pharmaunternehmen Cheplapharm könnte in Deutschland mit einem Milliarden-Börsengang die Saison der Neuemissionen im kommenden Jahr einläuten, HB

- Der von der EU geplante Carbon Border Adjustment Mechanism könnte aus Sicht von Günther Oettinger (CDU) leicht unter Protektionismusverdacht geraten, Gastbeitrag, H

