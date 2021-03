Stichwort: Siemens Energy - das abgespaltene Schwergewicht

Nach nicht einmal einem halben Jahr an der Börse steigt Siemens Energy bereits in die Eliteliga auf. Dass der Konzern so schnell in den Dax aufrückt, verdankt er einem Startvorteil: Mit mehr als 90 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 27,5 Milliarden Euro hat Siemens durch die Abspaltung seines Energiegeschäfts ein Schwergewicht geschaffen. 55 Prozent kamen Ende September 2020 an die Börse. 45 Prozent liegen bei Siemens und seinem Pensionsfonds. Mittelfristig soll der Anteil sinken.