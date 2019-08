US-Adressen, die Billionen von Dollar an Pensionsvermögen verwalten - einschließlich des California Public Employees Retirement System (Calpers) - haben die Ertragserwartungen nach unten angepasst. Der japanische Government Pension Investment Fund, der weltweit größte, hat davor gewarnt, dass den Vermögensverwaltern Verluste in allen Anlageklassen drohen. In Europa könnten Pensionskassen aufgrund der rückläufigen Verzinsung gezwungen sein, ihre Leistungen teilweise zu kürzen.

Anleger sind bereits ein höheres Kreditrisiko eingegangen, um den Ertragsrückgang an anderer Stelle auszugleichen, einige investieren in private Verbindlichkeiten. Jetzt erhöhen negative Renditen bei mehr als einem Viertel der Investment-Grade-Anleihen - angesichts einer erwarteten weiteren Lockerung der Geldpolitik - die Dringlichkeit für Portfoliomanager, neue Ertragsquellen zu finden.

“Der echte Wahnsinn besteht darin, dass Pensionsfonds gezwungen sind, in Vermögenswerte zu investieren, deren Verlust garantiert ist, wie beispielsweise inflationsgebundene Gilts mit langer Laufzeit und einer Realrendite von -3%”, sagte Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management, das Pensionsfondsmandate hat. “Es ist finanzieller Vandalismus, und die Regierung und die Zentralbanken müssen sich dessen bewusst werden.”

Pensionsfonds investieren in eine Vielzahl von Vermögenswerten, aber die meisten, einschließlich leistungsorientierter Pläne, greifen auf risikoarme Vermögenswerte wie Staatsanleihen als Referenzdiskontsatz zurück. Das bedeutet, dass sie zwar von der Rally der festverzinslichen Wertpapiere profitiert haben. Aber die sinkenden Renditen haben auch die künftigen Verbindlichkeiten in die Höhe getrieben - was wiederum ihre Fähigkeit bedroht, künftigen Verpflichtungen nachzukommen.

Eine wahrscheinliche Anleiheblase

“Die 16 Billionen Dollar an Anleihen mit negativer Nominalrendite, die es derzeit weltweit gibt, sind für die Pensionsbranche kein gutes Ergebnis“, sagt Nigel Wilson, Geschäftsführer von Legal & General, in einem Interview mit Bloomberg Television.

Ben Meng, Chief Investment Officer von Calpers, sagte Anfang dieses Jahres, dass der erwartete Ertrag in den nächsten 10 Jahren 6,1% betragen würde, verglichen mit einem früheren Ziel von 7%. Scott Minerd, Chief Investment Officer von Guggenheim Partners, warnt davor, dass die geldpolitische Lockerung der Federal Reserve zu einer wahrscheinlichen Anleiheblase beiträgt und die sehr engen Kreditspreads ein größeres Ausweitungspotenzial haben.

Die zehnjährigen Renditen sind an den Märkten für bonitätsstarke europäische Staatsanleihen negativ, während die gesamte deutsche Kurve unter Null gesunken ist. Ähnliche Renditen sind auch in Japan unter Null, während sie in Australien und Neuseeland kürzlich Rekordtiefs erreichten. In den USA sind die 30-jährigen Treasuries-Renditen in diesem Monat auf ein Allzeittief von 1,91% gefallen.

Düstere Situation

Peter Borgdorff vom niederländischen Fonds PFZW machte „die immer niedrigeren Zinsen“ für einen Deckungsgrad verantwortlich, der Ende Juli bei 94,8% lag.

“Die finanzielle Situation des PFZW beginnt düster zu werden”, schrieb Borgdorff in seinem Blog. „Eine Rentenreduzierung im Jahr 2021 droht schon länger. Wenn wir aber zum Jahresende eine Deckungsquote von unter 94% haben, sollten wir die Pensionen bereits im nächsten Jahr senken. “

Der Renditerückgang könnte zu einem Teufelskreis für die Branche führen. Der Ertragsdruck vergrößert tendenziell die Finanzierungslücken und zwingt Vermögensverwalter oder Arbeitgeber, mehr Geld in die Pläne zu stecken. Das ist Geld, das auf andere Weise zur Ankurbelung des Geschäfts oder des Verbrauchs hätte verwendet werden können, so dass das Wirtschaftswachstum möglicherweise betroffen sein könnte - was die Forderung nach einer noch stärkeren Lockerung der Geldpolitik nach sich zieht.

Schrumpfende Vermögenswerte

“Die Auswirkung insgesamt ist, dass niedrigere Erträge dazu führen können, dass Haushalte oder Unternehmen, die als Plan-Sponsoren fungieren, für die Zukunft noch mehr sparen”, sagte Nikolaos Panigirtzoglou, ein Stratege bei JPMorgan Chase & Co, jüngst in einer Mitteilung. “In unseren Gesprächen mit Kunden werden die Experimente von Zentralbanken mit negativen Zinssätzen eher als geldpolitischer Fehler und nicht als ein Stimulus gesehen.”

Der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge sank das Pensionsvermögen im Jahr 2018 um 4% auf 27,6 Billionen US-Dollar. Während Gewinne aus Aktien dazu beigetragen haben, Finanzierungslücken zu schließen, ist es kein Geheimnis, dass einkommensschwache Vermögensverwalter bei weniger liquiden Vermögenswerten eingestiegen sind.

Ein Ausweg aus dem Pensionsmorast besteht darin, mehr Pensionsfonds in „reale Vermögenswerte in der Realwirtschaft“ investieren zu lassen, sagte Wilson von Legal & General.

Vergleich mit 2008

Einer der größten Pensionsfonds in Skandinavien reduziert seinen Bestand an Staatsanleihen zugunsten von alternativen Vermögenswerten, einschließlich Immobilien und Private Equity. Ein Plan für den pensionierten Klerus in England ändert die für private Kredite vorgesehenen Anlagequoten. Ein Fonds für britische Eisenbahner will das Engagement in privaten Verbindlichkeiten auf bis zu 40% erhöhen im Rahmen einer Strategie für Privatinvestitionen von insgesamt 4,5 Milliarden Pfund in zwei Fonds.

Chris Iggo, Chief Investment Officer für Festverzinsliche bei AXA Investment Managers, ärgert sich über die Folgen dieser langen Ära extrem niedriger Renditen.

“Im Jahr 2008 hatten die meisten Menschen an den Märkten keine Ahnung von dem gehebelten Netz von Instrumenten, die letztendlich mit dem Immobilienmarkt in den USA verbunden waren”, schrieb er in einer Notiz, die sich auf die Subprime-Schuldenkrise bezog. “Wir sollten uns Sorgen machen über immer niedrigere Anleiherenditen. Sie können zu einigen, noch nicht vollständig verstandenen Spannungen im Finanzsystem mit strukturellen Auswirkungen führen.”

