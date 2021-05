Wdh/Aktien Frankfurt Ausblick: Dax fehlt nach Rekordhoch weiter der Schwung

(Tippfehler in der Überschrift berichtigt) - Nach seinem jüngsten Rekordhoch dürfte sich der Dax am Donnerstag weiter schwer tun. Der X-Dax als signalisierte für den deutschen Leitindex bei 15 452 Punkten ein minimales Plus. Für sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls eine kaum veränderte Eröffnung ab.