Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch H1: Umsatz von 3'705 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'736 Mio) Betriebsgewinn von 371 Mio CHF (AWP-Konsens: 384 Mio) Reingewinn von 281 Mio CHF (AWP-Konsens: 285 Mio) 2017: Sehr positives Wachstum in Lokalwährungen in H2 erwartet CEO im AWP-Interview: - Erwarten Wachstum von 7 bis 9% in Lokalwährung für 2017 - Deutliche Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal - Produktion wird im verbleibenden Jahr 2017 auf Hochtouren laufen - Roche-Medikament Tecentriq von CHMP für Blasen- und Lungenkrebs empfohlen EMA für Actemra-Indikationserweiterung um Riesenzellarteriitis EMA-Ausschuss für Gazyvaro-Indikationserweiterung bei foll. Lymphom - Roche-Tochter Chugai beantragt Zulassung für Emicizumab gegen Hämophilie - Novartis-Medikament Rydapt von EU-Gesundheitsagentur zur Zulassung empfohlen - Vifor: EU-Kommission erteilt Valtessa die Marktzulassung - Cassiopea H1: Verlust 9,37 Mio EUR (VJ -8,5 Mio) Barmittel u.ä. 25,1 Mio EUR (31.12.2016: 33,7 Mio) - Chemie+Papier H1: Nettoumsatz 231,7 Mio CHF (VJ 219,5 Mio) EBIT 1,1 Mio CHF (VJ 6,0 Mio) Reingewinn -2,2 Mio CHF (VJ -2,5 Mio) 2017: Steigende Umsätze, positives Ergebnis dank Immobilien - SFS H1: Nettoumsatz 779,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 760,4 Mio) EBITDA 151,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 157,3 Mio) Reingewinn 56,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 60,9 Mio) 2017: Guidance bestätigt CEO: Marktumfeld weiter vorteilhaft - weiteres Wachstum erwartet - Conzzeta übernimmt Kunststoffgeschäft von Otto Bock - Umsatz rund 130 Mio EUR Abschluss der Transaktion im zweiten Semester erwartet Otto Bock mit vergleichsweise überdurchschnittlicher Profitabilität - Forbo: Kartellverfahren in Frankreich - Einmalige Rückstellung vorgenommen Rückstellung in Höhe von 85 Mio CHF - bereinigte Guidance bestätigt - Landis+Gyr-IPO: Ausgabepreis bei 78,00 CHF (Preisspanne 70-82 CHF) - BB Biotech H1: Reingewinn 478,4 Mio CHF (VJ -1,17 Mrd) - Lifewatch-Aktionäre geben grünes Licht für Übernahme - SHL beziffert einmalige Effekte im Jahresabschluss 2016 - Ypsomed löst sich von Insulet - erweitert Portfolio mit eigener Patchpumpe CEO an Call: Erwarten eigene schlauchlose Pumpe zwei Jahre nach Vertragsende Sind überrascht von stark negativer Reaktion an Börse NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,07% - Ascom: Sterling Strategic Value senkt Anteil unter 3% - Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Meyer Burger: Dan Och erhöht Anteil Erwerbspositionen auf 5,06% - Valora: Norges Bank hält 5,1%; BlackRock 3,03% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 + MK - AMS: Ergebnis Q2 (nachbörslich) Dienstag: - Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1 - AMS: Conf Call zu Q2 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf Call 09.00 Uhr) - BPDG: Ergebnis H1 - Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr) - Cembra Money Bank: Ergebnis H1 + MK - CFT: Umsatz Q2 - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.7.: Carlo Gavazzi (15,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1037 - USD/CHF: 0,9476 - Conf-Future: +38 BP auf 162,18% - SNB: Kassazinssatz +0,01% (+0,01%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: -0,91% auf 8'945 Punkte - SLI: -0,95% auf 1'419 Punkte - SPI: -0,96% auf 10'187 Punkte - Dax: -1,85% auf 12'217 Punkte - FTSE: -0,22% auf 7'471 Punkte - CAC40: -1,71% auf 5'110 Punkte - Dow Jones: -0,43% auf 21'519 Punkte - Nasdaq: -0,21% auf bei 6'377 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - ABB (-3,3%) - CS (-2,2%) - UBS (-2,1%) - Dufry (-1,8%) - Julisu Bär (-1,8%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swatch I (+1,8%) - Givaudan (+1,3%) - Swiss Re (+0,8%) - Richemont (+0,3%) - PartGropu (-0,4%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Ypsomed (-30%) - New Venturetec (-10%) - BC Jura (-6,3%) - Idorsia (-4,4%) - SFS (-4,2%) - Hügli (+2,3%) - Swatch N (+2,2%) - Private Equity Holding (+1,9%) - Energiedienst (+1,8%) - SNB (+1,5%)

