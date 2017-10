Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis will Advanced Accelerator Applications (AAA) übernehmen AAA wird bei Übernahme mit 3,9 Mrd USD bewertet - Novartis präsentiert Daten zu Cosentyx für Patienten mit AS und PsA - Novartis-Medikament zeigt tiefe Rückfallquote bei jungen MS-Patienten - Clariant: White Tale beansprucht Sitz im Verwaltungsrat White Tale fordert unabhängigen Finanzberater für Alternativen - DKSH schliesst Übernahme von PT Wicaksana ab - Flughafen Zürich gewinnt vor Bundesverwaltungsgericht bei Schnellabrollwegen - HBM würde von AAA-Übernahme durch Novartis profitieren - Valora ernennt Roger Vogt zum neuen CEO Retail Schweiz und Österreich - Actelion-Aktien wird per 7. November 2017 dekotiert - letzter Handelstag 6.11. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore 9 Mte: Kupferproduktion -11% auf 0,95 Mio Tonnen (VJ 1,06 Mio) Kohleproduktion -1% auf 91,0 Mio Tonnen (VJ 91,9 Mio) 2017: Guidance Marketing-EBIT steigt auf 2,6-2,8 (2,4-2,7) Mrd USD - Finma hat Verfahren bei Raiffeisen eingeleitet BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,41% - Logitech: Norges Bank meldet Anteil von 2,74% - Santhera: Goldman Sachs hält 6,1% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,12% - Swissquote: Henderson Group hält 3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - UBS will wegen Brexit 250 Arbeitsplätze aus London verschieben (FT) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Crealogix Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Clariant: Umsatz/EBITDA Q3 - Dufry: Ergebnis Q3 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Feintool: Ergebnis Q3 - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - U-blox: Analysten-Tag - Autoneum: Medien- und Finanzanalystentag Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Ergebnis 9 Mte (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - KOF: Konjunkturbarometer Oktober 109,1 Punkte (AWP-Umfrage 106,0 bis 108,0) - Eurozone: Geschäftsklima BCI Okt. 1,44 PKT (PROG 1,40) Wirtschaftsstimmung ESI Okt. 114,0 PKT (PROG 113,3) - DE: Verbraucherpreise Okt +1,6% gg VJ (Prog +1,7); unv gg VM - US: Konsumausgaben September +1,0% gg VM (Prog +0,9) Private Einkommen September +0,4% gg VM (Prog +0,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11. - Dekotierungen: - Actelion (Delisting am 7.11.2017, letzter Handelstag am 6.11.) - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) - Myriad (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.) - Rapid Nutrition (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.) - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1603 - USD/CHF: 0,9991 - Conf-Future: +20 BP auf 161,70% - SNB: Kassazinssatz -0,02% (0,00%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,12% auf 9'195 Punkte - SLI: -0,05% auf 1'500 Punkte - SPI: +0,17% auf 10'549 Punkte - Dax: +0,13% auf 13'235 Punkte - FTSE: -0,04% auf 7'502 Punkte - CAC40: +0,06% auf 5'497 Punkte - Dow Jones: -0,09% auf 23'413 Punkte - Nasdaq Comp: +0,23% auf 6'717 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Dufry (+1,8%) - Logitech (+1,1%) - SGS (+0,9%) - Novartis (+0,8%) - Swisscom (+0,4%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Clariant (-1,9%) - LafargeHolcim (-1,3%) - Sika (-0,9%) - UBS (-0,6%) - Swiss Life (-0,6%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Datacolor (+17,3%) - Lumx (+11,8%) - ENR (+9,6%) - Orascom DH (+9,3%) - AMS (+5,0%) - 5EL (-4,4%) - Arundel (-3,8%) - Swissquote (-3,3%) - VZ (-2,6%) - Alpiq (-2,0%)

uh/cp

(AWP)