Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant-Grossaktionär White Tale ist enttäuscht von Zurückweisung White Tale strebte nie Aufspaltung von Clariant an will Anliegen direkt vor Aktionäre bringen Clariant nimmt White Tale-Aussagen zur Kenntnis und wiederholt Angebot - Roche-Tochter Genentech kooperiert mit US-Biotech-Unternehmen Biothera - Sika übernimmt Faist ChemTec Group - Jahresumsatz 190 Mio CHF - Swisscom und Sunrise teilen sich Sieg bei Mobilfunk-Netztest - Salt verliert - Dottikon ES H1: Umsatz 70,1 Mio CHF (VJ 67,6 Mio) Ergebnis 9,6 Mio CHF (VJ 9,5 Mio) 2017/18: Weitere Zunahme Nettoumsatz und Reingewinn erwartet - Tamedia: Thomas Speich wird neuer Redaktionsleiter bei der "SonntagsZeitung" - Meyer Burger: Mitarbeitervertretung will möglichst viele Stellen erhalten - HLEE nimmt Kapital auf und lanciert Kaufangebot für die Constantin Medien - LUKB tätigt Einmalanlage in Pensionskasse - Gewinnprognose unverändert - Romande Energie übernimmt Polyforce SA und baut Energiedienstleistungen aus - Zur Rose konzentriert sich in Halle auf Healthcare-Dienstleistungen Von Neuausrichtung sind 40 Mitarbeitende betroffen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros Bank: S&P erhöht Rating auf "A/A-1" von "A-/A-2" - Ausblick "stabil" - Montana Tech steigert nach 9 Mte Umsatz und Betriebsergebnis BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Erwerbspositionen von 5,15% - Credit Suisse: Harris Associates meldet leicht tieferen Anteil von 4,97% - AMS: BlackRock baut Anteil auf 2,94% ab - Comet: Cologny Advisors/Camox Master Fund meldet Anteil von 3,26% - Forbo: Norges Bank erhöht und senkt Anteil - zuletzt 2,68% - Meyer Burger: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,86% - New Venturetec: Gruppe Siegrist/Mari meldet Anteil von 8,59% - Poenina: Gruppe Bregy/Ledermann hält noch Anteil von 66,0% - Valiant: Norges Bank senkt Anteil auf 2,996% PRESSE DIENSTAG - Anteil von 20% an Zuellig auf dem Markt - DKSH möglicher Käufer (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Credit Suisse: Investor Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - UBS-Konsumindikator Oktober (Mittwoch) - SNB: Finanzierungsrechnung 2016 (Mittwoch) - CS-CFA Index November (Mittwoch) - Seco: BIP Quartalsschätzungen Q3 2017 (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze im Oktober 2017 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS Nominallöhne 2017 steigen in dritter Schätzung um 0,5% ZKB erhöht BIP-Prognose 2018 auf 2,0% (alt: 1,5%) - 2019 neu 1,8% - DE: Importpreise 10/17 +2,6% GG VJ (Prog +2,5) - US: Case-Shiller-Hauspreisindex September +6,19% ggü VJ (Prog 6,04) Konsumentenvertrauen Conference Board November 129,5 Punkte (Okt. 126,2) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12. - Neukotierungen: - Dekotierungen: - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (16.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,1689 - USD/CHF: 0,9840 - Conf-Future: +3 BP auf 163,21% - SNB: Kassazinssatz -0,08% (-0,09%) BÖRSENINDIZES (16.05 Uhr) - SMI: +0,40% auf 9'302 Punkte - SLI: +0,15% auf 1'488 Punkte - SPI: +0,41% auf 10'668 Punkte - Dax: +0,32% auf 13'042 Punkte - FTSE: +0,80% auf 7'443 Punkte - CAC40: +0,50% auf 5'387 Punkte - Dow Jones: +0,29% auf 23'650 Punkte - Nasdaq: +0,06% auf 6'883 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Nestlé (+1,4%) - SGS (+1,0%) - ABB (+0,9%) - Kühne+Nagel (+0,9%) - Partners Group (+0,8%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Richemont (-1,6%) - LafargeHolcim (-1,0%) - Vifor (-1,0%) - Swiss Life (-0,8%) - Zurich (-0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Wisekey (+11%) - LumX (+5,9%) - Georg Fischer (+3,4%) - OC Oerlikon (+3,2%) - Orascom (+2,9%) - New Venturetec (-7,5%) - Orell Füssli (-5,5%) - Dottikon ES (-5,0%) - Molecular Partners (-3,7%) - Highlight Event&Entertainment (-2,9%)

mk

(AWP)