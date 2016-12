Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Moody's bestätigt nach US-Einigung - SIX suspendiert Aktien der Accu Holding ab 3. Januar 2017 vorläufig vom Handel - Norinvest Aktien werden dekotiert - Letzter Handelstag 27. April - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - UBS Group meldet Anteil eigener Positionen von 4,04%/5,74% - Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 9,84% - Meyer Burger: Dan Och meldet Anteil von 4,065%, Brustorm Anteil von 6,23% - Gottex: Quaero Capital erhöht Anteil auf 11,26% PRESSE MITTWOCH - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Gottex Fund: ao GV zu Nennwertreduktion, Namensänderung - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - CH: UBS-Konsumindikator steigt im November um 0,04 auf 1,43 Punkte - US: Schwebende Hausverkäufe November -2,5% GG VM (PROG +0,5%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert) - Dekotierungen: - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - IPO an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,0706 - USD/CHF: 1,0305 - Conf-Future: -5 BP auf 161,60% - SNB: Kassazinssatz -0,12% (-0,11%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: -0,10% auf 8'251 Punkte - SLI: -0,11% auf 1'303 Punkte - SPI: -0,09% auf 8'989 Punkte - Dax: -0,07% auf 11'464 Punkte - FTSE: +0,45% auf 7'100 Punkte - CAC40: -0,11% auf 4'843 Punkte - Dow Jones: -0,13% auf 19'918 Punkte - Nasdaq: -0,41% auf 5'465 Punkte - Schwächste Titel im SMI/SLI: - Adecco (-1,5%) - Aryzta (-0,9%) - Galenica (-0,9%) - Bâloise (-0,7%) - Swiss Re (-0,7%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Richemont (+0,7%) - Clariant (+0,5%) - ABB (+0,5%) - LafargeHolcim (+0,4%) - Dufry (+0,4%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Accu Holding (-41%) - Datacolor (-7,2%) - Bque Prof Gestion (-5,4%) - Schlatter (-4,5%) - Airesis (-4,4%) - 5EL (+39%) - Molecular Partners (+6,5%) - Evolva (+5,7%) - ENR Russia (+5,6%) - Zwahlen&Mayr (+5,6%) -

