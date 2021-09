AKW Beznau darf mit Block 2 nach Jahresrevision wieder ans Netz

Der Brennelementwechsel und die weiteren gesetzlich erforderlichen Arbeiten seien vorschriftsgemäss durchgeführt worden, teilte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) auf seiner Website mit. Es lägen keine Hinweise vor, die einen sicheren Leistungsbetrieb in Frage stellten.

Die Schwerpunkte der Revision umfassten laut Axpo Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen sowie die Inbetriebnahme von neuen Systemen und Komponenten. Zudem wurden wie üblich integrale Systemtests durchgeführt. Von den insgesamt 121 Brennelementen wurden 20 durch neue ersetzt.

Während der Revisionsarbeiten wurden die Mitarbeitenden des Kernkraftwerks von mehreren Hundert externen Fachkräften aus der Region sowie dem In- und Ausland unterstützt. Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, wurden auch in diesem Jahr Massnahmen getroffen. So galt unter anderem ein striktes Zutrittsprozedere und alle im Werk tätigen Menschen hatten die Möglichkeit, sich zwei Mal pro Woche testen zu lassen.

Im letzten 354-tägigen Betriebszyklus seit dem 17. August 2020 produzierte der Block 2 von Beznau knapp drei Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 650'000 Haushalten.

(AWP)