Anleihe: Axpo Holding begibt zwei Anleihen über insgesamt 500 Mio Franken

1.Tranche Betrag: 200 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,25% Emissionspreis: 100,149% Laufzeit: 3 Jahre, bis 04.02.2025 Liberierung: 04.02.2022 Yield to Mat.: 0,20% Swap-Spread: +50,0 BP Valor: 116'018'833 (5) Rating: BBB/A-/BBB/BBB+ pos (CS/Fedafin/UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 02.02.2022 2. Tranche Betrag: 300 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,625% Emissionspreis: 100,369% Laufzeit: 5 Jahre, bis 04.02.2027 Liberierung: 04.02.2022 Yield to Mat.: 0,55% Swap-Spread: +65,0 BP Valor: 116'018'834 (3) Rating: BBB/A-/BBB/BBB+ pos (CS/Fedafin/UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 02.20.2022

Die Anleihen sind vorrangig und nicht besichert sowie an Ziele der Axpo im Bereich der erneuerbaren Energien gekoppelt.

pre

(AWP)