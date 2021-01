Anleihe: Credit Suisse holt sich mit 2 Covered Bonds 250 Mio Franken

1. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,880% Laufzeit: 27.01.2027 Liberierung: 27.01.221 Yield to Mat.: -0,31% Swapspread: +19 BP Valor: 59'197'965 (0) Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 26.01.2021. 1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 27.01.2033 Liberierung: 27.01.221 Yield to Mat.: 0% Swapspread: +19 BP Valor: 59'197'966 (8) Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 26.01.2021.

pre

(AWP)