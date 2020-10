Anleihe: First Swiss Mobility nimmt in 3 Tranchen 278,3 Mio Franken auf

Class A Betrag: 250,1 Mio Fr. Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 9 Jahre bis 22.11.2029* Liberierung: 22.11.2020 Yield to Mat.: 0,625% Valor: 57'501'701 (4) Rating: AAA/AAA sf (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 19.11.2020 Class B Betrag: 17,7 Mio Fr. Zinssatz: 1,875% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 9 Jahre bis 22.11.2029* Liberierung: 22.11.2020 Yield to Mat.: 1,875% Valor: 57'501'702 (2) Rating: AA-/AA sf (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 19.11.2020 Class C Betrag: 10,5 Mio Fr. Zinssatz: 2,375% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 9 Jahre bis 22.11.2029* Liberierung: 22.11.2020 Yield to Mat.: 2,375% Valor: 57'501'7031 (0) Rating: A-/A+ sf (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 19.11.2020

*Es besteht ein optionaler Rückzahlungstermin per 22.11.2023. Sollte dieser nicht wahrgenommen werden, wird der Coupon der Tranche Class A auf 0,75 Prozent erhöht (step up). Bei Class B und C bleiben die Coupons unverändert.

(AWP)