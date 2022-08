Anleihe: Geberit nimmt mit zwei Tranchen 400 Millionen Franken auf

1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,5% Emissionspreis: 100,444% Laufzeit: 4 Jahre, bis 14.09.2026 Liberierung: 14.09.2022 Yield to Mat.: 1,385% Swap-Spread: +30 BP Valor: 120'636'738 (0) Rating: A+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 13.09.2022 2.Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,75% Emissionspreis: 100,327% Laufzeit: 7 Jahre, bis 14.09.2029 Liberierung: 14.09.2022 Yield to Mat.: 1,70% Swap-Spread: +38 BP Valor: 120'636'739(8) Rating: A+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 13.09.2022

Die Anleihen sind für die Refinanzierung bestehender Finanzschulden und für allgemeine Unternehmenszwecke gedacht.

