Anleihe: Genfer Kantonalbank nimmt 120 Mio Fr. bis 2026 auf

Betrag: 120 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,419% Liberierung: 23.04.2019 Laufzeit: 7 Jahre, bis 23.04.2026 Yield to mat.: 0,065% Rating: A+/A (S&P/ZKB) Valor: 41'904'109 (7) Kotierung: SIX, ab 18.04.2019

Mit der Anleihe will die Bank die langfristige Finanzierung des Instituts komplettieren und das Wachstum bei der Finanzierung von Unternehmen und Privatpersonen stützen, wie sie am Montagabend mitteilte. Ausserdem werde die Sicherheitsmarge hinsichtlich der Anforderungen an die Liquiditätsquote nach Basel III erhöht.

mk/cf

(AWP)