Anleihe: Givaudan nimmt in zwei Tranchen 300 Millionen Franken auf

Betrag: 150 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,309% Laufzeit: 5 Jahre und 180 Tage, bis 07.06.2027 Liberierung: 07.112.2021 Swapspread: +30 BP Yield to Mat.: 0,069% Valor: 114'830'872 (4) Rating: A-/Baa1 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.12.2021 Betrag: 150 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 100,324% Laufzeit: 8 Jahre und 180 Tage, bis 07.06.2030 Liberierung: 07.12.2021 Swapspread: +35 BP Yield to Mat.: 0,336% Valor: 114'830'873 (2) Rating: A-/Baa1 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.12.2021

Der Erlös der Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender Fälligkeiten von Franken-Anleihen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wie Givaudan am Dienstagabend mitteilte.

