Anleihe: Groupe E nimmt mit zwei Tranchen 220 Millionen Franken auf

1. Tranche Betrag: 120 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,95% Emissionspreis: 100,201% Laufzeit: 5 Jahre, bis 30.09.2027 Liberierung: 30.09.2022 Yield to Mat.: 1,91% Swap-Spread: +50 BP Valor: 120'636'746 (3) Rating: A/Mid A (ZKB/CS) Kotierung: SIX, ab 29.09.2022 2. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,55% Emissionspreis: 100,044% Laufzeit: 10 Jahre, bis 30.09.2032 Liberierung: 30.09.2022 Yield to Mat.: 2,54% Swap-Spread: +75 BP Valor: 120'0636'747 (1) Rating: A/Mid A (ZKB/CS) Kotierung: SIX, ab 29.09.2022

rw/

(AWP)