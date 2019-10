Anleihe: Kanton Genf holt sich mit 3 Greenbonds 660 Mio Fr.

1. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 101,093% Laufzeit: 8,49 Jahre bis 26.05.2028 Liberierung: 28.11.2019 Yield to Mat.: -0,128% Swapspread: +15 BP Valor: 50'501'191 (3) Rating: AA- stab(S&P) Kotierung: SIX, ab 26.11.2019 2. Tranche Betrag: 285 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,264% Laufzeit: 12,5 Jahre bis 28.05.2032 Liberierung: 28.11.2019 Yield to Mat.: 0,104% Swapspread: +15 BP Valor: 50'501'192 (1) Rating: AA- stab(S&P) Kotierung: SIX, ab 26.11.2019 3. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. Zinssatz: 0,300% Emissionspreis: 100,535% Laufzeit: 20 Jahre bis 28.11.2039 Liberierung: 28.11.2019 Yield to Mat.: +0,272% Swapspread: +12 BP Valor: 50'501'193 (9) Rating: AA- stab(S&P) Kotierung: SIX, ab 26.11.2019

(AWP)