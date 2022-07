Anleihe: Nationwide nimmt mit zwei Tranchen 360 Millionen Franken auf

1. Tranche Betrag: 185 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,9194% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre und 140 Tage, bis 17.12.2026 Liberierung: 27.07.2022 Yield to Mat.: 0,9197% Swap-Spread: +18 BP Valor: 119'932'238 (4) Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.07.2022 2. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,5203% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 7 Jahre und 140 Tage, bis 17.12.2029 Liberierung: 27.07.2022 Yield to Mat.: 1,5207% Swap-Spread: +23 BP Valor: 120'224'222 (3) Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.07.2022

(AWP)