Anleihe: Nestlé nimmt mit drei Tranchen 1,5 Milliarden Franken auf

1. Tranche Betrag: 675 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,625% Emissionspreis: 100,096% Laufzeit: 4 Jahre, bis 15.07.2026 Liberierung: 15.07.2022 Yield to Mat.: 1,600% Swap-Spread: +18 BP Valor: 119'435'510 (8) Rating: Aa3/AA- (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.07.2022 2. Tranche Betrag: 475 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,125% Emissionspreis: 10,073% Laufzeit: 8 Jahre, bis 15.07.2030 Liberierung: 15.07.2022 Yield to Mat.: 2,115% Swap-Spread: +23 BP Valor: 119'435'511 (6) Rating: Aa3/AA- (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.07.2022 3. Tranche Betrag: 350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,5% Emissionspreis: 100,645% Laufzeit: 11 Jahre 359 Tage, bis 14.07.2034 Liberierung: 15.07.2022 Yield to Mat.: 2,437% Swap-Spread: +30 BP Valor: 119'435'512 (4) Rating: Aa3/AA- (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.07.2022

(AWP)