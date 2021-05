Anleihe: OC Oerlikon nimmt mit drei Anleihen 575 Mio Franken auf

1. Tranche Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,0% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 1 Jahr 178 Tage bis 25.11.2022 Liberierung: 27.05.2021 Yield to Mat.: 0,00% Swapspread: +67,2 BP Valor: 111'124'578 (2) Rating: BBB-stb/Low BBB stb/BBB stb. (UBS/CS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 26.05.2021 2. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 100,078% Laufzeit: 4 Jahr 180 Tage bis 27.11.2025 Liberierung: 27.05.2021 Yield to Mat.: 0,358% Swapspread: +80 BP Valor: 111'124'579 (0) Rating: BBB-stb/Low BBB stb/BBB stb. (UBS/CS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 26.05.2021 3. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,8% Emissionspreis: 100,091% Laufzeit: 7 Jahr 180 Tage bis 27.11.2028 Liberierung: 27.05.2021 Yield to Mat.: 0,788% Swapspread: +95 BP Valor: 111'124'580 (8) Rating: BBB-stb/Low BBB stb/BBB stb. (UBS/CS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 26.05.2021

pre

(AWP)