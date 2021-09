Anleihe: Pfandbriefbank holt sich in 3 Tranchen insgesamt 965 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung Serie 695 Betrag: 255 Mio Fr. Totalbetrag neu 755 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 100,595% Laufzeit: 8 Jahre und 21 Tage bis 26.10.2029 Liberierung: 05.10.2021 Yield to Mat.: -0,074% Swapspread: +13,0 BP Valor: -bis Liberierung 113 296 631 (3) -nach Liberierung 57'501'707 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 1.10.2021 2. Tranche neu Serie 706 Betrag: 480 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,835% Laufzeit: 9 Jahre und 314 Tage bis 19.08.2031 Liberierung: 05.10.2021 Yield to Mat.: 0,040% Swapspread: +13,0 BP Valor: 113 296 632 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 1.10.2021 3. Tranche neu Serie 707 Betrag: 230 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,956% Laufzeit: 14 Jahre und 170 Tage bis 25.03.2036 Liberierung: 05.10.2010 Yield to Mat.: 0,183% Swapspread: +8,0 BP Valor: 113 296 633 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 1.10.2021

tp/

(AWP)