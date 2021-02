Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit 3 Tranchen insgesamt 650 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung S.690 Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 300 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 101,929% Laufzeit: 9,41 Jahre bis 02.08.2030 Liberierung: 03.03.2021 Yield to Mat.: -0,079% Swapspread: +8 BP Valor: 55'333'185 (8) Valor prov.: 59'389'394 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 01.03.2021 2. Tranche neu S. 698 Betrag: 350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,927% Laufzeit: 12 Jahre bis 03.03.2033 Liberierung: 03.03.2021 Yield to Mat.: 0,047% Swapspread: +7 BP Valor: 59'389'395 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 01.03.2021 3. Tranche neu S. 699 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 102,291% Laufzeit: 19,89 Jahre bis 24.01.2041 Liberierung: 03.03.2021 Yield to Mat.: 0,133% Swapspread: -4 BP Valor: 59'389'396 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 01.03.2021.

