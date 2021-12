Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit drei Tranchen 745 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung S.647 Betrag: 165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1 Milliarde Fr. Coupon: 0,25% Emissionspreis: 102,543% Laufzeit: 5,08 Jahre, bis 18.01.2027 Liberierung: 21.12.2021 Yield to Mat.: -0,247% Swap-Spread: +10,0 BP Valor: 36'017'276 Valor prov.: 115'152'614 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.12.2021 2. Tranche Aufstockung S.678 Betrag: 180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 720 Mio Fr. Coupon: 0,0% Emissionspreis: 101,377% Laufzeit: 27,68 Jahre, bis 26.08.2049 Liberierung: 21.12.2021 Yield to Mat.: -0,049% Swap-Spread: +1,0 BP Valor: 48'525'287 Valor prov.: 115'152'616 (2) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.12.2021 3. Tranche Neu S.710 Betrag: 400 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,125% Emissionspreis: 101,126% Laufzeit: 9,99 Jahre, bis 19.12.2031 Liberierung: 21.12.2021 Yield to Mat.: +0,012% Swap-Spread: +10,0 BP Valor: 115'152'615 (4) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.12.2021

