Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Multipack 920 Mio Franken

1. Tranche neu Serie 704 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0% Emissionspreis: 101,666% Laufzeit: 6,26 Jahre bis 17.11.2027 Liberierung: 13.08.2021 Yield to Mat.: -0,264% Swapspread: +5 BP Valor: 112'229'018 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.08.2021 2. Tranche neu Serie 705 Betrag: 230 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,25% Emissionspreis: 102,235% Laufzeit: 20,7 Jahre bis 25.04.2042 Liberierung: 13.08.2021 Yield to Mat.: +0,140% Swapspread: -10 BP Valor: 112'229'021 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.08.2021 3. Tranche Aufstockung Serie 639 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 535 Mio Fr. Coupon: 0,125% Emissionspreis: 100,852% Laufzeit: 11,11 Jahre bis 23.09.2032 Liberierung: 13.08.2021 Yield to Mat.: +0,048% Swapspread: +3 BP Valor: 33'833'041 Valor prov.: 112'229'019 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.08.2021 4. Tranche Aufstockung Serie 641 Betrag: 190 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 590 Mio Fr. Coupon: 0,25% Emissionspreis: 101,991% Laufzeit: 15,17 Jahre bis 14.10.2036 Liberierung: 13.08.2021 Yield to Mat.: +0,118% Swapspread: -5 BP Valor: 33'833'047 Valor prov.: 112'229'020 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.08.2021

(AWP)