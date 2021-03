Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Triopack 695 Millionen Franken

1. Tranche Aufstockung S.627 Betrag: 245 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 880 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 102,058% Laufzeit: 7,44 Jahre, bis 06.09.2028 Liberierung: 26.03.2021 Yield to Mat.: -0,15% Valor: 110'025'974 (1) - fungibel mit: 31'941'592 (0) Rating: Aaa (Moodys) Kotierung: SIX, ab 24.03.2021 1. Tranche Aufstockung S.697 Betrag: 100 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 350 Mio Fr. Zinssatz: 0,0% Emissionspreis: 95,334% Laufzeit: 20,15 Jahre, bis 20.05.2041 Liberierung: 26.03.2021 Yield to Mat.: 0,237% Valor: 110'025'976 (6) - fungibel mit: 59'197'961 (9) Rating: Aaa (Moodys) Kotierung: SIX, ab 24.03.2021 Neuemission S.700 Betrag: 350 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,961% Laufzeit: 9,98 Jahre, bis 19.03.2031 Liberierung: 26.03.2021 Yield to Mat.: 0,029% Valor: 110'025'975 (8) Rating: Aaa (Moodys) Kotierung: SIX, ab 24.03.2021

ra/pre

