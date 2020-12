Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in drei Tranchen insgesamt 522 Mio Fr. auf

1. Tranche Aufstockung S. 679 Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 285 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,47% Laufzeit: 2,67 Jahre bis 16.08.2023 Liberierung: 16.12.2020 Yield to Mat.: -0,546% Swapspread: +14,0 BP Valor: 58'194'774 (1) Valor prov.: 50'239'334 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2020 2. Tranche Aufstockung S. 673 Betrag: 322 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 442 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 102,598% Laufzeit: 9,98 Jahre bis 10.12.2030 Liberierung: 16.12.2020 Yield to Mat.: -0,133% Swapspread: +16,0 BP Valor: 58'194'775 (8) Valor prov.: 48'217'237 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2020 3. Tranche Aufstockung S. 689 Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 500 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 105,451% Laufzeit: 21,81 Jahre bis 06.10.2042 Liberierung: 16.12.2020 Yield to Mat.: 0,000% Swapspread: +7,8 BP Valor: 58'194'776 (6) Valor prov.: 55'041'342 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2020

(AWP)