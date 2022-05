Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit 2 Tranchen 800 Millionen Franken auf

1. Tranche Aufstockung S.665 Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 450 Mio Fr. Coupon: 1,125% Emissionspreis: 93,339% Laufzeit: 25,36 Jahre, bis 18.10.2047 Liberierung: 07.06.2022 Yield to Mat.: 1,440%% Swap-Spread: -3,0 BP Valor: 119'106'619 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.06.2022 2. Tranche neu S.720 Betrag: 500 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,375% Emissionspreis: 101,168% Laufzeit: 11,25 Jahre, bis 06.09.2033 Liberierung: 07.06.2022 Yield to Mat.: 1,387%% Swap-Spread: +4,0 BP Valor: 119'106'618 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.06.2022

